В новом году размер материнского капитала увеличится В Пенсионном Фонде рассказали о нововведениях. Со следующего года размер выплаты составит 466 617 рублей.





Кроме этого, начиная с 2020 года, право на получение ежемесячной выплаты приобретут семьи, в которых среднедушевой доход не превышает двукратную величину прожиточного минимума. В Орловской области эта сумма составляет 22 248 рублей. Также право на ежемесячные выплаты семьи будут иметь до того времени, как ребенку исполнится 3 года.





Надежда Невматулина

24 декабря 2019 года



