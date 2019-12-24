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Главный салат нового года обойдется орловцам в 338 рублей

Стоимость оливье рассчитали в Росстате.


И в этом году легендарная закуска оказалась на 6 с половиной процента дороже, чем в прошлом. В расчет брали салат по классическому рецепту: с колбасой, морковью, зеленым горошком и картофелем. Цена сложилась в расчете на семью из 4-х человек. А вот самый дешевый оливье оказался в Белгородской области - 239 рублей, самый же дорогой - на Чукотке. Его стоимость эксперты оценили в 500 рублей.


Надежда Невматулина
24 декабря 2019 года
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