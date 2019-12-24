Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».





- Теперь уже - суд решит! Расследование громкого уголовного дела, где фигурируют экс-полицейские, завершено.



- 400 тысяч за идею. Преобразить литературный квартал может любой, кто любит и ценит свой город.



- Подарок к новому году. Стражи порядка получили ключи от новых квартир в только что построенной многоэтажке.



- Без подарка не остался никто, ни дети, ни взрослые. Кому достались "мышки" от губернатора?



СМОТРЕТЬ ВЫПУСК





Вести-Орёл

23 декабря 2019 года



