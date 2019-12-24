Компания возводившая многоэтажку на улице Бурова признана банкротом Такое решение принял Арбитражный суд. В отношении застройщика введена процедура конкурсного управления.





С иском в арбитраж обратилась налоговая служба. Долг строительной компании к тому времени составил 645 тысяч рублей. Напомним, ввод дома №46 по улице Бурова был намечен на первую половину 2016 года. Первая очередь была сдана, а вот со второй - начались проблемы. Сроки переносились не раз. Менялись подрядчики. Сейчас строительство не ведется. А порядка 200 человек, которые заключили договоры долевого участия, остаются без жилья.





Надежда Невматулина

24 декабря 2019 года



