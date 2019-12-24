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Центральные улицы Орла приобрели новогоднее убранство

«Смена уличного гардероба» - еще одно подтверждение того, что до Нового года осталось совсем немного.


Яркие краски праздника можно увидеть во вех районах города. Радуют новогодней мишурой и владельцы магазинов и простые горожане. Они тоже принимают участие в создание сказочной атмосферы, завесив свои окна праздничными гирляндами. 
 
Все украшения города многие из которых впервые появились на городских улицах, будут под присмотром. Чтоб не получилось как с семьей оленей. Одного из них сначала похитили, но вовремя одумались и вернули на место. Под охраной на праздничных мероприятиях будет каждый его участник. Обеспечат её 1250 сотрудников правопорядка. Плюс сто пятьдесят на «скамье запасных». Об этом сообщили на еженедельном совещание в областном правительстве. Так же отмечено, что в боевой готовности должны быть и коммунальщики. Даже не смотря на отсутствие снега, убирать придется мусор после мероприятий. А их запланировано более тысячи. В правительстве рассчитывают на их оперативность. Изюминкой новогодних торжеств стал проект «Сказка на девяти дубах 2020». 
 
Александр Муромский, глава администрации г. Орла: «В рамках проекта работает паспорт путешественника, который расскажет о ключевых мероприятиях проекта и пригласит владельца на поиски новогодних впечатлений. самых активных ждут подарки. паспорт можно получить в домиках ремесленников, которые расположены рядом с гостиницей «Салют. Он выдается бесплатно»
 
Финал «Сказки на девяти дубах – 2020» намечен на 12 января в 17:00 на площади Ленина. 



Анна Вайсергисер
24 декабря 2019 года
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