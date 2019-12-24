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В Орле состоялась Губернаторская ёлка

«Приглашение в сказку» получили 600 юных жителей области. Эта была особая елка - где без подарков не остался никто - даже глава региона.


На празднике детвора поиграла возле елочки с героями из известного детского мультика, потанцевала с лесные зверушками и покрасовалась в карнавальных костюмах перед Дедом Морозом и Снегурочкой. Кроме этого для ребят организовали мастер-классы по изготовлению своими руками новогодних сувениров и елочных украшений. 
 
Юные орловцы подготовили подарок для губернатора. По уже сложившейся традиции Андрей Евгеньевич передарил его одному из зрителей. Корзинка с мышками досталась воспитаннику Болховского дома интерната Никите Зарытовскому. Ну а всем зрителям от главы региона теплые слова и поздравления. 
 
Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Тепло ваших сердец, неподкупный детский взгляд - все это заставляет взрослых больше работать, чтобы поддержать вас, чтобы порадовать вас, чтобы реализовать те планы и задачи, которые мы каждый день обсуждаем на работе. но все это делается для вас».
 
Подарок для юных зрителей подготовили и артисты академического театра им. Тургенева.



Татьяна Тимохина
24 декабря 2019 года
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