Аллея Наумовой приобрела яркую «точку притяжения» На аллее появилась арка.





О существовании аллеи Клавдии Наумовой знают не только в Орле, но и далеко за пределами области. Встречали эти деревья и гостей из-за рубежа. Аллея притягивает людей. Так же как и ее хозяйка - заслуженный тренер России Клавдия Наумова. В торжественной обстановке у входа в аллею был открыт арт-объект, состоящей из арки и скульптуры акробатической пары, с именами выдающихся акробатов, которых воспитала Клавдия Михайловна.





Анастасия Дорохова

24 декабря 2019 года



