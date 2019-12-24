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Орловцы продолжают попадать под колеса машин

В ряде случаев виновными оказываются пешеходы.


23 декабря около восьми утра водитель управляя автомобилем Мицубиси следовал по автодороге «Орел-Брянск-Смоленск» и допустил наезд на пешеходов (женщину 1970 г. р. и 11-летнего мальчика), которые переходили проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеходы получили травмы и были доставлены в областную больницу.
 
23 декабря в 17:10 авария произошла в Ливнах. Водитель 1988 г.р. управляя автомобилем ВАЗ допустил наезд на пешехода 1970 г.р., который переходил проезжую часть дороги вне пешеходного перехода. В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения и был госпитализирован в Ливенскую ЦРБ. 
 
Всего за прошедшие сутки на территории Орловской области зарегистрировано 17 ДТП, среди которых 2 ДТП с пострадавшими, в результате 3 человека получили травмы (среди них 1 несовершеннолетний). 



Орловское Информбюро
24 декабря 2019 года
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