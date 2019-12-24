В Орловской области Интернет «идет в народ» С 2019 по 2021 годы около семисот социально-значимых организаций региона подключат к Всемирной сети.





Подключение к высокоскоростному Интернету проводится в рамках нацпроекта «Цифровая экономика». Сюда вошли фельдшерско-акушерские пункты, образовательные организации, органы государственной власти и местного самоуправления, пожарные части и пожарные посты.



Кроме того, по итогам проведенных обследований принято решение о строительстве в 2019-2020 годах дополнительных магистральных линий связи в Кромском, Дмитровском, Сосковском, Шаблыкинском, Урицком, Залегощенском, Новосильском и Корсаковском районах области.





Анастасия Дорохова

24 декабря 2019 года



