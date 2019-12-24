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Пожарные советуют орловцам быть внимательнее к электричеству в доме

Неисправность электроприборов и проводки – одна из главных причин ЧП.


23 декабря в 02:08 на телефон пожарно-спасательной службы «101» поступило сообщение о возгорании жилого дома на трех хозяев в поселке Колпна. В результате пожара в одной из квартир сгорели предметы интерьера и быта в помещениях ванной комнаты, зала и коридора, помещения выгорели изнутри по всей площади. Оставшаяся часть квартиры закопчена. От огня спасены две квартиры, чердачное помещение и кровля. Предполагаемая причина пожара – аварийный режим работы электропроводки. Размер ущерба устанавливается; пострадавших нет. 
 
В 07:23 на телефон пожарно-спасательной службы «101» поступило сообщение о возгорании жилого дома в деревне Ильинка Верховского района. В результате пожара жилой дом выгорел изнутри на площади 48 квадратных метров, веранда выгорела на площади двенадцать квадратных метров, пристройка выгорела на площади девять квадратных метров, кровля обрушилась на площади 72 квадратных метра. Предполагаемая причина пожара – аварийный режим работы электроустановок. Размер ущерба устанавливается; пострадавших нет. 
 
Всего же за прошедшие сутки пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали одиннадцать раз, из них три выезда – на ликвидацию возгораний и восемь – на различные происшествия. 



Орловское Информбюро
24 декабря 2019 года
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