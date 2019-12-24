В новом году орловские школьники продолжат питаться бесплатно Городское управление финансов переводит деньги управлению образования.





Об этом сегодня говорили на последнем в этом году еженедельном совещании в администрации Орла. Напомним, на последней сессии горсовета депутаты утвердили бюджет Орла на 2020 год, в котором заложены средства на погашение задолженности перед поставщиками школьного питания. Правда для этого сначала нужно разблокировать счета образовательных учреждений. К вопросу уже, кстати, подключился Следственный комитет. Возбуждено уголовное дело по статье «халатность». Должностные лица, виновные в создании неустойки, которую теперь муниципалитет должен погасить перед поставщиками услуги, будут наказаны.





Антон Киселёв

24 декабря 2019 года



