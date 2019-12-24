Слушатели «Радио России. Орёл» получили билет на «Звездные вечера» Проект под таким названием стартовал. Первый вечерний эфир посетил актер театра «Свободное пространство» Валерий Лагоша.





Герои цикла программ «Звёздные вечера» в эти предновогодние дни будут раскрывать радиослушателям секреты профессии и подробности личной жизни.



Татьяна Курбатова, радиоведущая: «До пятницы в нашей студии каждый день новый гость. И новый соведущий. Иногда будет два гостя и больше соведущих. К примеру, на эфире с Натальей Куприяновой пятничном и гитаристом Олегом Саитовым к нам приедут учащиеся Ермолаевской средней школы».

Соведущие - это те, кто принимал участие в голосовании в группе за того, или иного кандидата, и подготовил наиболее интересные вопросы. В этом качестве на эфир пришла преподаватель вуза, завзятый театрал Елена Самородова.



Елена Самородова, участник проекта «Звездные вечера»: «Я знаю Валерия Лагошу по сцене, я большая поклонница «Свободного пространства». Но мне никогда не удавалось поговорить с такой интересной, всесторонней личностью, о которой много наслышана».

Перед эфиром обмен подарками. Всё-таки на носу Новый год. Елена принесла любимому артисту Дедушку Мороза и Снегурочку, и Татьяне Курбатовой тоже достались чудесные елочные игрушки, а гостям эфира - календари от ГТРК «Орёл». И фотография на память.



Валерий Лагоша - частый гость теле и радио-эфиров. Случается, говорит он, что вопросы повторяются. Чаще всего спрашивают о творческих планах и о том, как вживаться в роль.



Валерий Лагоша, заслуженный артист России: «Ну ладно, если спрашивают как попали в профессию. Но «Как вы вживаетесь в роль?» Мы никуда не вживаемся. Нам необходимо примерить на себя персонажей. Чтобы я делал, если бы я оказался в такой ситуации. И пожалуйста, работай! А если «вживаться» в роль, то и умирать нужно по настоящему. Но этого же никто не делает».

Уже по первым отзывам можно судить, что проект получается симпатичный и теплый. Со стопроцентной вовлеченостью слушателей, которые не только лично могут задать свои вопросы, ближе познакомится с героем программы, но и попробовать себя в роли ведущего эфира. Так что подключайтесь к «Радио России. Орёл». Впереди еще 4 интересных вечера. Сегодняшним, например, в этой студии будут говорить о поэзии.



Начало эфира в 18.10 на волне 102,3 ФМ и на сайте «Орловское информбюро».





Эва Стасюлевич

24 декабря 2019 года



