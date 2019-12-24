Еще одно имя удалось установить в ходе «Вахты памяти 2019» Поисковики, которые работали на Троснянской земле, отправили останки красноармейца Семена Прокопьева на родину.





Поисковик сегодня - это человек который не только хранит память, но и оставляет надежду. Отряды «Вахты памяти» работают по всей Орловской области. В этом году раскопками занимались около двух тысяч человек, удалось установить 340 имен по спискам и 15 имен по личным вещам. Среди них - Прокопьев Семен Николаевич, 1919 года рождения. Солдат погибший в сражении на Троснянской земле, возвращается из последнего боя на родину, в Курганскую область.



Александр Насонов, глава Троснянского района: «Наша земля пролита кровью. Здесь захоронено 1300 наших бойцов, которые отдали свою жизнь за свободу и независимость нашей родины. Наша земля стала переломной территорией в ходе второй мировой войны».

Сегодня в Тросне живет только один ветеран - Волобуева Марина Даниловна. В этом году она похоронила последнего четвертого сына.



«Вахта памяти» проходит уже много лет, и казалось бы, так хочется что бы проект пришел к своей заветной точке. Но поисковики, будут работать пока не найдут последнего бойца.





Всеволод Трифонов

24 декабря 2019 года



