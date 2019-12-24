Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:25 на телеканале «Россия».





- Орловские школьники не останутся без горячего питания. Мэрия начала "закрывать долги".



- Жилищный долгострой. Застройщик дома на Бурова признан банкротом.



- «Слепая реконструкция». Подрядчика на мосту Дружба просят организовать видео-трансляцию работ.



- Еще для одной семьи закончилась война. Останки красноармейца Семена Прокопьева доставят на его Родину, в Курганскую область. Работа поисковиков продолжается.



- Прямые вопросы, откровенные ответы. На «Радио России. Орел» начались «Звездные вечера».



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Вести-Орёл

24 декабря 2019 года



