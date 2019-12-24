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Мост Дружбы оградят от пешеходов

Это необходимо для безопасности.


Отмечается, что несмотря на угрозу здоровья орловцы продолжают «срезать путь» под мостом. Об установке такого "защитного экрана" речь шла еще две недели назад. Было даже выдано предписание подрядчикам. Сегодня же исполнительная власть Орла попросила нового подрядчика, который ремонтирует мост Дружбы, организовать онлайн трансляцию своих работ.


Орловское Информбюро
24 декабря 2019 года
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