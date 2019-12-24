Сегодня автопарк орловских спасателей пополнился новыми автомобилями Спецтехника приобретена на средства областного и федерального бюджетов.





Автоцистерны отправятся в пожарные части Орла, а кран - в областную поисково-спасательную службу. И сразу же после торжественного вручения ключей, сотрудники МЧС провели учения по тушению пожара. Местом условного ЧП стала гостиница.





Орловское Информбюро

24 декабря 2019 года



