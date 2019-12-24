В Орловской области создан кластер легкой промышленности На первом этапе он объединил предприятия, которые специализируются на производстве текстильных изделий, одежды и изделий из кожи.





Кластер создан в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Сейчас в сфере легкой промышленности региона работают 222 субъекта малого и среднего бизнеса. Орловская продукция поставляется практически во все регионы России и в Ближнее Зарубежье. Цель создания кластера - повысить конкурентоспособность предприятий за счет механизмов господдержки.





Орловское Информбюро

24 декабря 2019 года



