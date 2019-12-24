Сказочные «12 месяцев» будут ждать зрителей все новогодние каникулы

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Сказочные «12 месяцев» будут ждать зрителей все новогодние каникулыВ орловском академическом театре им. Тургенева состоялся премьерный показ новогодней сказки.
История о капризной маленькой королеве, которая захотела подснежников среди зимы всем известна с детства. Такие истории, где добро всегда побеждает, а зло наказывается особенно нравятся детям.
Для режиссера Нелли Галченко это уже второй детский спектакль в качестве режиссера-постановщика. Он получился динамичным и музыкальным, а хорошие костюмы и модные видеоэффекты гармонично дополняют сюжет.
Нелли Галченко, режиссёр-постановщик: «Для нашего театра оригинальным стало то, что в сказке у нас используется видео. Очень красивый видеоряд картинок, который нам оформил Петр Мусатов. Ну, а остальные театральные приемы известны всем, они уже проверены. Здесь экспериментировать не стали. Сказка - это сказка».
Особенно стоит отметить самых главных героев спектакля -12 месяцев. Чуть ли не весь основной мужской актерский состав преобразились в Январь, Февраль, Март и далее по списку.
Премьерные показы спектакля будут идти несколько дней подряд. Всех маленьких зрителей театр ждет на зимних каникулах.
Эва Стасюлевич
24 декабря 2019 года