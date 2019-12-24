Всероссийский турнир на призы заслуженного тренера России Клавдии Наумовой завершился показательными выступлениями

В течение трех дней три сотни акробатов со всей страны показывали чему научились на тренировках, борясь за медали турнира с большой историей. Участие в финальном гала-концерте - как еще одна награда.



Анна Прока, участница соревнований (г. Великий Новгород): «Спортивная акробатика - часть жизни. Мне акробатика нравится больше всего. Это коллективная работа, сложные элементы. Мне она очень нравится».





Анастасия Дорохова

24 декабря 2019 года



