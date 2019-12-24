В Орле проверили главные атрибуты Нового года Как выбрать самую красивую елку и какой сорт мандаринов самый сладкий?





Чем ближе Новый год, тем меньше свежесрубленных зеленых красавиц остается на елочных базарах. Их в Орле в этом году как никогда много - 29 адресов. И если жители ищут свою елочку ориентируясь исключительно на ее внешний вид, то специалистов «Россельхознадзора» интересует «паспорт» привезенных «новогодних красавиц» ведь вместе с ними могут завести опасных вредителей.



Евгений Зорькин, старший государственный инспектор Россельхознадзора по Орловской и Курской областям: «Проблема в том, что новогодние деревья должным образом не утилизируются. Их чаще всего складывают на мусорных площадках. И до весны они там лежат. Весной могут выйти карантинные вредители либо болезнь «ржавая пятнистость хвои», что может нарушить экологическую ситуацию в нашей Орловской области».

За прошлую неделю составлено семь протоколов, предприниматели чаще всего забывают предупредить ведомство о доставке подкарантинного груза.



Ценник на елки в Орле от четырехсот рублей до шести тысяч за метр. Датская пихта будет радовать глаз дольше всего. При этом сильно ударит по семейному бюджету и запахом хвои не порадует. В таком случае можно наполнить дом ароматом мандаринов. Они тоже подвергаются регулярной проверке. Классических - абхазских в этом году на орловских прилавках мало - неурожай. Их заменили грузинские. По вкусу, практически одинаковые, кисло-сладкие. Марокканский «господин мандарин» чаще всего с этикеткой, крупный и круглый. Специалисты «Россельхознадзора» заверили, «оранжевые нелегалы» на новогодний стол к орловцам не попадут.





Анна Вайсергисер

24 декабря 2019 года



