Орловский каратист Александр Калинин вернулся с олимпийского квалификационного турнира с «бронзой» Соревнования проходили в Подмосковье.





Александр Калинин провел пять поединков. В групповом этапе наш спортсмен свёл вничью встречи с каратистами из Краснодарского края и Санкт-Петербурга и победил спортсмена из Москвы. В полуфинале Калинин чуть уступил челябинцу. Следующим этапом отбора станет рейтинговый турнир, который пройдет в начале января в Чили. Туда поедут Александр Калинин и Асиман Мамедов.





Надежда Невматулина

25 декабря 2019 года



