В региональном УМВД стартовала ежегодная акция «Полицейский Дед Мороз» «Волшебник в погонах» поздравит с наступающим Новым годом воспитанников подшефных школ-интернатов и не только.





Полицейский Дед Мороз придет также к ребятам из неблагополучных и малообеспеченных семей, навестит и семьи погибших при исполнении служебного долга сотрудников органов внутренних дел. Юных орловцев ждут не только подарки. Дед Мороз и Снегурочка поздравят детей и напомнят им о правилах личной безопасности.





Надежда Невматулина

25 декабря 2019 года



