С 2020 года в России станут выдавать электронные трудовые книжки В орловском отделении Пенсионного фонда пояснили, как будет внедряться нововведение.





Необходимо уведомить работодателя: хотите ли вы оставить бумажную версию или перейти на электронную. Заявление нужно подать до конца 2020 года. При сохранении бумажной трудовой книжки работодатель наряду с электронной книжкой продолжит вносить сведения также в бумажную версию. А вот те, чей стаж начнется в 2021 году, автоматически получат электронную трудовую.





Надежда Невматулина

25 декабря 2019 года



