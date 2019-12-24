Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».





- Сотрудники орловского МЧС сегодня получили ключи от нового и необходимого спецтранспорта.



- Кормить "завтраками" будут детей, а не поставщиков питания. Мэрия Орла начала отдавать долги.



- На вкус и цвет - подделка. В регионе за год выявлено 357 фактов торговли контрафактным товаром.



- Подрядчиков с моста Дружбы просят возобновить он-лайн трансляцию работ.



- На три дня Орел стал центром спортивной акробатики страны.



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Вести-Орёл

24 декабря 2019 года



