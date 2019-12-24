Художник из Орла лучший среди молодых художников России

Анатолий Федай удостоен Гран-при на Всероссийском конкурсе молодых художников «Муза должна работать» за графическую серию «Мусорный ветер».

Молодой автор занимается живописью, графикой, иллюстрированием книг и художественными росписями стен. Анатолий принимает самое активное участие в деятельности орловского отделения Союза художников России. По мнению коллег, это яркий и незаурядный художник. Анатолий Федай также известен по иллюстрациям к произведениям Ф. Достоевского, А. Платонова, Л. Андреева.



Обладатель гран-при получил главный приз конкурса - персональную выставку в музее современного искусства АРТМУЗА.



VI Всероссийский конкурс «Муза должна работать» проходил в Санкт-Петербурге под эгидой музея современного искусства АРТМУЗА. Конкурс проводится с 2014 года, за шесть лет его участниками стали более трехсот современных художников. Конкурс призван рассказывать о новых именах в живописи, повышать популярность современного искусства и сделать его доступным для каждого. В этом году организаторы конкурса получили 971 заявку из более 50 регионов. Компетентным жюри было выбрано более 60 финалистов.

