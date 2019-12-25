В Орловской области отмечен рост в мясном животноводстве По данным Росстата, за 10 месяцев 2019 года в регионе было выращено около 150 тысяч тонн скота и птицы, что на 21,6% больше показателя за аналогичный период прошлого года.





Основной объем производства в мясном животноводстве приходится на сельхозорганизации Орловской области.



По итогам года ожидается, что производство скота и птицы на убой в живом весе на Орловщине в уходящем году составит 167 тысяч тонн, что превысит прошлогодний показатель на 9,1%.





Орловское Информбюро

25 декабря 2019 года



