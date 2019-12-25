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В распоряжение орловских спасателей поступила новая техника

Оборудование приобретено на средства областного и федерального бюджетов.


Впервые на баланс областной поисково-спасательной службы поступил автокран «Ивановец» грузоподъёмностью до 25 тонн. Он установлен на шасси повышенной проходимости. 
 
Помимо автокрана подразделения регионального МЧС получили три пожарные автоцистерны. Они отправятся в пожарные части №1, 3 и 5 города Орла. Спецтехника приобретена на средства областного и федерального бюджетов. Всего было потрачено порядка 48 миллионов рублей.
 
Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Это событие, как и обновление материально-технической базы служб и подразделений МЧС выходит далеко за пределы ведомственных задач. Речь идет о возможностях единой государственной системы предупреждений и ликвидации чрезвычайной ситуации, о защите жизни и здоровья людей, имущества граждан и организаций». 
 
На выставке образцов спецтехники глава региона лично осмотрел новые автоцистерны. А позже увидел технику в действии. Учения были организованы на территории гостиницы «Русь». Она была выбрана как находящийся в центре города объект с повышенной концентрацией людей. 
 
Планы на следующий год и итоги года завершающегося подвели на пленарной части учебного сбора. Там же состоялось награждение сотрудников ГУ МЧС России по Орловской области.



Артемий Лукьянчиков
25 декабря 2019 года
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