Новогодние подарки из Америки не доставили радости орловчанке Женщина заказала их в зарубежном Интернет-магазине.





Сумма покупки – порядка тысячи евро. Неприятным сюрпризом стал таможенный сбор в размере 10 тысяч рублей, о котором орловчанка узнала уже в момент получения посылки. Эта сумма образовалась из-за превышения нормы беспошлинного ввоза товаров. Сейчас она составляет 500 евро. При этом допустимый вес посылки - 31 килограмм. Если одна из этих норм превышена, то получателю необходимо заплатить таможенные сборы в размере 15% от стоимости ввозимых товаров, но не менее двух евро за килограмм веса в части превышения.



А с 1 января 2020 года нормы беспошлинного ввоза товаров для личного пользования вновь снизятся: стоимость содержимого одной посылки не должна превышать сумму, эквивалентную 200 евро.





Надежда Невматулина

25 декабря 2019 года



