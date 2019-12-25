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Московская железная дорога отметила 60-летие

О том, что сделано и о планах на 2020 на традиционной пресс-конференции рассказал начальник столичной магистрали Михаил Глазков.


Год уходящий для московской железной дороги был плодотворный. На развитие инфраструктуры было потрачено более 152 млрд рублей инвестиций, отремонтировано 450 км пути. Приоритетная задача не меняется - обеспечение безопасности движения. Поэтому вопрос технического состояния переездов всегда под контролем. 
 
Михаил Глазков, начальник Московской железной дороги, филиала ОАО «РЖД»: «У нас есть понятие треугольник безопасности, когда не только водитель видит приближающийся поезд, но и машинист за 300 метров видит свободность железнодорожного переезда. Это асфальтировка, наличие сигналов приближения к переезду, горизонтальные площадки, которые должны обеспечивать беспрепятственное прохождение транспорта с случае свободности переезда».
 
Проводимая комплексная работа на переездах позволила снизить количество ДТП на Московской железной дороги с 40 случаев в 2018, до 29 в 2019. Сейчас железнодорожники ведут работу совместно с ГИБДД по передаче информации с видео фиксации на посты с дальнейшим предоставлением штрафов. 
 
Год заканчивается, значит самое время строить смелые планы на будущее на Московской железной дороге они уже определены - продолжать работу, направленную на повышение качества обслуживания в сфере пассажирских и грузовых перевозок, внедрять передовые технологии и современные методы организации железнодорожного сообщения. 



Юлия Опанасюк
25 декабря 2019 года
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