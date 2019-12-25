В поселке Биофабрика двойное новоселье После ремонта открывается культурно-спортивный центр и школьный спортзал.





В Доме культуры обновили весь первый этаж. Ремонт пришел в актовый зал и в помещение, где занимается танцевальная студия. Сейчас разрабатывается проект на обновление второго этажа здания.



В спортзале средней школы им. Киреевского заменили окна, полы, инженерные сети и отремонтировали крышу. Появилась там и уличная площадка. Стоимость ремонта спортзала три миллиона рублей.





Надежда Невматулина

25 декабря 2019 года



