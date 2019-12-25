В Орле на перекрестке столкнулись две «Тойоты»

Одна из машин не уступила дорогу.

ДТП произошло 24 декабря в 15 часов. Водитель автомобиля Тойота Королла, двигалась по ул. Ломоносова, при выезде на нерегулируемый перекресток неравнозначных дорог ул. Ломоносова – Лескова, не уступила дорогу автомобилю Тойота RAV4. В течение часа после совершения ДТП оба водителя обратились в больницу за медицинской помощью. Водитель т/с Тойота Королла госпитализирована, водителю Тойота RAV4 назначено амбулаторное лечение.



За прошедшие сутки на территории Орловской области было зарегистрировано 14 ДТП, из них одно ДТП в котором два человека получили ранения.