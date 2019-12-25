Поликлиники и больницы Орла, Ливен и Мценска будут работать на новогодних праздниках

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Поликлиники и больницы Орла, Ливен и Мценска будут работать на новогодних праздникахВ списке девять учреждений.
С 1 по 8 января 2020 года можно будет попасть на приём к врачам в следующих учреждениях:
- Поликлиника №1 г. Орла;
- Поликлиника №2 г. Орла;
- Поликлиника №3 г. Орла;
- Городская больница им. С. П. Боткина;
- Детская поликлиника №1 г. Орла;
- Детская поликлиника №2 г. Орла;
- Детская поликлиника №3 г. Орла;
- Ливенская ЦРБ;
- Мценская ЦРБ.
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график работы лечебных учреждений Орла и области в выходные и праздничные дни в январе.
Орловское Информбюро
25 декабря 2019 года