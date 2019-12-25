Поликлиники и больницы Орла, Ливен и Мценска будут работать на новогодних праздниках В списке девять учреждений.





С 1 по 8 января 2020 года можно будет попасть на приём к врачам в следующих учреждениях:

- Поликлиника №1 г. Орла; - Поликлиника №2 г. Орла; - Поликлиника №3 г. Орла; - Городская больница им. С. П. Боткина; - Детская поликлиника №1 г. Орла; - Детская поликлиника №2 г. Орла; - Детская поликлиника №3 г. Орла; - Ливенская ЦРБ; - Мценская ЦРБ.

Загрузить график работы лечебных учреждений Орла и области в выходные и праздничные дни в январе.





Орловское Информбюро

25 декабря 2019 года



