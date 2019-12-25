В Орловском районе горели хозяйственные постройки

В обоих ЧП пострадавших нет.

Ночью 24 декабря на телефон пожарно-спасательной службы «101» поступило сообщение о возгорании блока сараев в поселке Стальной Конь Орловского района. В результате пожара сараи выгорели по всей площади.



В 15:27 на телефон пожарно-спасательной службы «101» поступило сообщение о возгорании хозяйственной постройки в деревне Вязки Орловского района. В результате пожара хозпостройка выгорела на площади три квадратных метра. От огня спасен рядом стоящий жилой дом. Предполагаемая причина пожара – короткое замыкание электропроводки.

За прошедшие сутки пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали 13 раз, из них шесть выездов – на ликвидацию возгораний и семь – на различные происшествия.