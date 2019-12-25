Орловский тепличный комбинат в поселке Успенском собрал первый урожай огурцов

Губернатор Орловской области Андрей Клычков продегустировал продукцию комбината и посадил несколько новых растений.

Тепличный комбинат «Успенский» это современный тепличный комплекс по выращиванию овощей в закрытом грунте. Расположен в Болховском районе Орловской области. Производственные мощности комплекса позволят выращивать более 8 тысяч тонн овощей в год.

В 2020 году за один оборот здесь планируют собрать 830 тонн огурцов.