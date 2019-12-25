Орловский тепличный комбинат в поселке Успенском собрал первый урожай огурцов

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Орловский тепличный комбинат в поселке Успенском собрал первый урожай огурцовГубернатор Орловской области Андрей Клычков продегустировал продукцию комбината и посадил несколько новых растений.
Тепличный комбинат «Успенский» это современный тепличный комплекс по выращиванию овощей в закрытом грунте. Расположен в Болховском районе Орловской области. Производственные мощности комплекса позволят выращивать более 8 тысяч тонн овощей в год.
В 2020 году за один оборот здесь планируют собрать 830 тонн огурцов.
Оксана Гранн
25 декабря 2019 года