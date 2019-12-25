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На развитие и укрепление социальной инфраструктуры Орловской области будет направлено более миллиарда рублей

Утверждена Инвестиционная программа. Особое внимание уделено коммунальной сфере и дорогам.


На строительство и капремонт планируется выделить 385 млн. рублей. В частности, средства пойдут на завершение реконструкции дороги «Судбище-Орел-Ефремов», строительство участка трассы на дороге «Крым-2» «Федотово-Себякино», на завершение капитального ремонта моста Дружбы в Орле. Особое внимание будет уделено освещению автомобильных дорог.

На сферу образования в рамках этой программы выделяют 287 млн. рублей.

Еще 124 млн. отдадут на здравоохранение. Планируется возвести ФАП в Кромском районе, отремонтировать помещение в НКМЦ им. Круглой и начать строительство хирургического корпуса онкодиспансера.


Татьяна Напольских
25 декабря 2019 года
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