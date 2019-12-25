У орловской Росгвардии новый руководитель Полковник полиции Игорь Баранов приехал к нам из Брянска.





Нового начальника регионального Управления Росгвардии губернатору представил начальник штаба - первый заместитель командующего Центральным Округом войск национальной гвардии России Анатолий Якубовский. Он отметил, что Игорь Баранов прошел службу на всех должностях в Брянском управлении и до этого в системе МВД.





Татьяна Напольских

25 декабря 2019 года



