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Насколько «Современная городская среда» в районах Орловщины стала удобнее?

Корреспонденты ГТРК «Орёл» проверили, как идет благоустройство в Шаблыкинском районе.


Время, когда после каждого дождя грязь была по колено, все жители поселка Шаблыкино вспоминают как ужасное, но быстро забытое прошлое. Убрать в дальний ящик галоши и резиновые сапоги помогла программа благоустройства.

В ее рамках в этом году в поселке Шаблыкино сразу три двора стали современными. Понадобилось на это почти 1 миллион 800 тысяч рублей. Во время работ, строители спокойно шли на уступки. Жителям нужен был удобный подход к сараям - он появился. Подобный пример взаимодействия не единичный.

Елена Родкина, жительница Шаблыкинского района, жительница ул. Маяковского п. Шаблыкино: «Оценив ситуацию своего дома, решили, что нам нужен тротуар. Нам пошли на встречу - проектная организация запроектировала тротуар. Поставили нам лавочки».

С работой подрядчики справились примерно за месяц. Программа «Комфортная городская среда» реализуется в Шаблыкинском районе два года. Согласно последней инвентаризации требуют срочного ремонта 35 дворовых территорий. Такими темпами, по словам главы района, их приведут в порядок в течение пяти лет
Сергей Новиков, глава Шаблыкинского района: «На следующий год запланирована сумма 1,9 миллиона. Это две дворовых территории поселка Шаблыкино. На сегодня проектно-экспертная документация и экспертиза пройдена, после нового года выходим на торги, чтобы начать эту работу».

Во дворах появились и уличные фонари. Но пока они не освещают дорогу жителям. В администрации заверили - вопрос решаемый, и к Новому году здесь жить станет еще и светлее.


Анна Вайсергисер
25 декабря 2019 года
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