Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:25 на телеканале «Россия».





- Как справились с программой «Формирование комфортной городской среды» в районах? Проверяем на месте.



- Заказывая подарки из-за рубежа, не забудьте о таможенном сборе. Орловчанке предложили доплатить 10 тысяч.



- Без выходных. Врачи начнут дежурить в поликлиниках Орла с 1 января.



- В сказку - дедушке Морозу. Письмо можно оставить в ящике под дубом. И оно дойдет до волшебника.



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Вести-Орёл

25 декабря 2019 года



