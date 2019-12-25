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В новогоднюю ночь в Орле будут дежурить почти три сотни сотрудников МЧС

Об итогах года и планах на следующий рассказал на пресс-конференции главный спасатель региона - Александр Новиков.


Статистика неутешительна, 752 техногенных пожара, 23 ЧП на воде, 463 выезда на ДТП - для штатных и внештатных спасателей Орловщины год выдался непростым. Несколько серьезных происшествий потребовали от всей региональной подсистемы РСЧС немедленного реагирования. Например, когда горел референтный центр Россельхознадзора. В очаг пожара были вылиты десятки тонн воды, параллельно шла пенная атака, но огнеборцы обнаруживали в здании все новые и новые термоточки.

Другое громкое происшествие - в Дмитровске, стоило жизни троим детям. Как уже установлено следствием, причиной несчастья стал человеческий фактор. Всего же в пожарах получили травмы 27 жителей региона. Погибли в огне или после в больницах - 57 человек. 140 жизней были спасены. Чтобы избежать жертв в происшествиях, сотрудники МЧС стараются поднимать уровень гражданской безопасности. Например устанавливают пожарную сигнализацию в домах многодетных семей. На пресс-конференции стало известно, что на сегодня таких семей уже более 360. Установлено более 560 пожарных извещателей.

Большую работу в уходящем году провели и диспетчеры "Системы 112". Они обработали почти 380 тысяч звонков. Аврал был совсем недавно, когда орловцы массово начали чувствовать запах газа в квартирах и домах.

Что касается планов на 2020 год, то первая новость уже известна - орловское управление МЧС будет расширяться. С 1 января под своё ведомство служба примет четыре структуры: Центр управления в кризисных ситуациях, Отряд федеральной противопожарной службы, пожарно-спасательную спецчасть и Центр госинспекции по маломерным судам. А ещё 1 января управление отметит своё 15-летие.


Антон Киселёв
25 декабря 2019 года
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