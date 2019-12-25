Заветные желания можно загадать напрямую Деду Морозу Ящик для писем установили под Дубом на центральной площади Орла.





Все письма, которые будут оставлены для Сказочного Волшебника обязательно дойдут до адресата, пообещали в мэрии Орла. Желания могут загадать не только дети, но и взрослые.



И там же, на площади, продолжают работать карусель и домики с угощениями.





Орловское Информбюро

25 декабря 2019 года



