В селе Селихово Знаменского района открыли ФАП Он обошелся в 4,5 миллиона рублей.





Фельдшерско-акушерский пункт укомплектован всем необходимым оборудованием для работы фельдшера на селе. Рядом со зданием проведено благоустройство территории. Отмечается, что ФАП будет обслуживать будет все населенные пункты Селиховского сельского поселения Знаменского района. А это - больше пятисот человек.





Оксана Гранн

25 декабря 2019 года



