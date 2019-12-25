среда 25.12.2019 20:12:29 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС


Вести-Орёл
Вести-Орёл. События Недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Аграрный вопрос
От первого лица
Контакт
Передачи Радио России. Орёл
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты

Орловцам напомнили куда сообщать о транспортных проблемах

В ближайшее время на всех остановочных павильонах появятся наклейки с телефоном Единой дежурно-диспетчерской службы Орла.


ЕДДС на связи круглосуточно по телефону 43-22-12.

Существуют и другие номера, по которым жители могут сообщить о нарушениях в сфере транспортного обслуживания:

8(4862) 43-36-02 — отдел организации транспортного обслуживания населения и связи управления городского хозяйства и транспорта администрации города Орла (звонки принимаются по будням с 9:00 до 18:00, перерыв с 13:00 до 14:00);

8 800 250 29 48 — «горячая линия» объединения перевозчиков «Альтернатива» (диспетчер принимает звонки по будням с 9:00 до 18:00, в другое время обращение записывается на автоответчик);

8 800 450 10 27«горячая линия» АО «РИЦ», по вопросам оплаты проезда в общественном транспорте банковской картой и проездным (звонки принимаются с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00, в пятницу — с 9:00 до 17:00, перерыв с 13:00 до 14:00);

(4862) 20-13-79диспетчер МУП «Трамвайно-троллейбусное предприятие», по вопросам транспортного обслуживания населения в трамваях и троллейбусах (круглосуточно).


Орловское Информбюро
25 декабря 2019 года
© 2002−2019 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.