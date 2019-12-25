Орловцам напомнили куда сообщать о транспортных проблемах В ближайшее время на всех остановочных павильонах появятся наклейки с телефоном Единой дежурно-диспетчерской службы Орла.





ЕДДС на связи круглосуточно по телефону 43-22-12.



Существуют и другие номера, по которым жители могут сообщить о нарушениях в сфере транспортного обслуживания:



8(4862) 43-36-02 — отдел организации транспортного обслуживания населения и связи управления городского хозяйства и транспорта администрации города Орла (звонки принимаются по будням с 9:00 до 18:00, перерыв с 13:00 до 14:00);



8 800 250 29 48 — «горячая линия» объединения перевозчиков «Альтернатива» (диспетчер принимает звонки по будням с 9:00 до 18:00, в другое время обращение записывается на автоответчик);



8 800 450 10 27 — «горячая линия» АО «РИЦ», по вопросам оплаты проезда в общественном транспорте банковской картой и проездным (звонки принимаются с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00, в пятницу — с 9:00 до 17:00, перерыв с 13:00 до 14:00);



(4862) 20-13-79 — диспетчер МУП «Трамвайно-троллейбусное предприятие», по вопросам транспортного обслуживания населения в трамваях и троллейбусах (круглосуточно).





Орловское Информбюро

25 декабря 2019 года



