В поселке Кромы сняли с продажи форель и икру без документов В преддверии праздников рейды проводит орловский Россельхознадзор.





Сотрудниками ведомства был установлен факт реализации форели радужной садковой охлажденной и икры красной зернистой без ветеринарно-сопроводительных документов. Торговля велась с машины индивидуальным предпринимателем.



Осмотр полимерных банок с икрой выявил отсутствие маркировки производителя с указанием сроков годности и условий хранения. Потенциально небезопасная рыбная продукция (72,2 кг рыбы, 4 банки икры по 500 граммов) была изъята из обращения для последующей утилизации.



За нарушение технического регламента ЕАЭС индивидуальный предприниматель привлечен к административной ответственности. Сумма штрафа составила 20 тысяч рублей.





Орловское Информбюро

25 декабря 2019 года



