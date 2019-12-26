В Орловской области в сметане обнаружили ДНК курицы Пробы были отобраны в крупной торговой сети.





Управление Россельхознадзора выдало предписание о прекращении действия декларации о соответствии продукции.



Не согласившись с предписанием надзорного органа предприниматель сменил название и обратился в Арбитражный суд Орловской области с заявлением о признании предписания недействительным. Однако суд, заслушав доводы обеих сторон, пришел к выводу о законности и обоснованности предписания. 22 декабря 2019 года решение суда вступило в законную силу.





Орловское Информбюро

26 декабря 2019 года



