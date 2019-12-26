Юбилей в кругу друзей и воспитанников Орловская детская школа изобразительных искусств и народных ремесел сегодня празднует 55-летний юбилей.





За это время из простой «художки» школа превратилась в многопрофильный учебный комплекс. Сегодня живописи, графике, скульптуре и дизайну там обучается около тысячи человек. Ежегодно воспитанники школы становятся стипендиатами Министерства культуры и многих других престижных выставок и конкурсов. Среди выпускников школы - есть и известные орловцы: заслуженный художник России Николай Силаев, главный художник театра кукол - Любовь Жмакина, члены союза дизайнеров Елена Шаренкова, Нелли Калашникова.





Надежда Невматулина

26 декабря 2019 года



