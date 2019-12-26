Коротко о главном «Вести-Орёл» в 20:45 на телеканале «Россия».





- Первый - модульный. В Знаменском районе открыли новый ФАП.



- Запах и вкус Нового года - под контролем Россельхознадзора.



- Площадка неограниченных возможностей. Желание Кирилла Макеенкова из Хотынца - исполнено.



- В региональной Росгвардии - новый начальник - из Брянска.



- На связи - дед Мороз. Ему можно передать письмо прямо в центре Орла.



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Вести-Орёл

25 декабря 2019 года



