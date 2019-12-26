Между Болховом и Мценском столкнулись два автомобиля

Один из водителей получил травмы.

25 декабря около восьми утра водитель автомобя Шкода, двигалась по автодороге Болхов-Мценск-Новосиль, нарушила правила расположения автомобиля на проезжей части дороги и допустила столкновение с автомобилем ВАЗ 21150, который двигался в попутном направлении. В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ получил травмы, ему назначено амбулаторное лечение.



За прошедшие сутки на территории Орловской области зарегистрировано 15 ДТП, среди которых одно ДТП с пострадавшим, в результате 1 человек получил телесные повреждения.