четверг 26.12.2019 12:12:07 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС


Вести-Орёл
Вести-Орёл. События Недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Аграрный вопрос
От первого лица
Контакт
Передачи Радио России. Орёл
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты

Он погиб, вызывая огонь на себя

Имя героя России Александра Рязанцева теперь носит одна из улиц поселка Корсаково.


Александр Рязанцев родился в Корсаковском районе. С детства мечтал стать военным. Спешневская средняя школа, в которой учился Александр Рязанцев, носит имя героя. Он защищал конституционный строй нашей страны на Северном Кавказе. В Чечне гвардии лейтенант пробыл чуть больше месяца. Он погиб 1 марта 2000 года во время боя с боевиками. Двенадцать дней спустя его посмертно представят к званию героя России. 
 
Виталий Кнодель, глава Корсаковского района: «До конца оставаясь на своем посту, он лично уничтожил 15 боевиков, в этом бою он погиб. Мужество - это суть настоящего мужчины. Он был настоящим мужчиной, настоящим человеком. Таким его воспитали родители».



Надежда Невматулина
26 декабря 2019 года
© 2002−2019 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.