Он погиб, вызывая огонь на себя Имя героя России Александра Рязанцева теперь носит одна из улиц поселка Корсаково.





Александр Рязанцев родился в Корсаковском районе. С детства мечтал стать военным. Спешневская средняя школа, в которой учился Александр Рязанцев, носит имя героя. Он защищал конституционный строй нашей страны на Северном Кавказе. В Чечне гвардии лейтенант пробыл чуть больше месяца. Он погиб 1 марта 2000 года во время боя с боевиками. Двенадцать дней спустя его посмертно представят к званию героя России. Виталий Кнодель, глава Корсаковского района: «До конца оставаясь на своем посту, он лично уничтожил 15 боевиков, в этом бою он погиб. Мужество - это суть настоящего мужчины. Он был настоящим мужчиной, настоящим человеком. Таким его воспитали родители».





Надежда Невматулина

26 декабря 2019 года



