Жители двух районов Орловской области получили долгожданные новогодние подарки Среди них - модульный фельдшерско-акушерский пункт в селе Селихово Знаменского района. Он был построен всего за три месяца.





Нового фельдшерско-аккушерского пункта жители села Селихово и окрестных деревень ждали уже давно. Последние годы самой ближайшей точкой, где можно было получить квалифицированную медицинскую помощь была Знаменская ЦРБ. Добраться до нее и молодому-то было не просто, а о пожилых людях и говорить нечего. Новый ФАП построили по новым технологиям с использованием модульных конструкций. Предусмотрели все, даже систему кондиционирования. Все помещения светлые и просторные. Для осмотра самых маленьких жителей имеется пеленальный столик с подогревом и бактерицидной лампой. Полный набор медицинских укладок на любой экстренный случай и дефибриллятор. Также здесь можно будет приобрести необходимые лекарственные препараты. Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Сегодня мы открываем по сути первый официальный модульный ФАП, который собирается гораздо быстрее и дешевле в точки зрения капитальных затрат. Но мы видим, что ни в оборудовании ни в качестве потерь нет. И сегодня присутствующие здесь представители системы здравоохранения подтверждают, что начиная от тепла и заканчивая поставленным оборудованием, это полноценный ФАП, который может функционировать на территории Орловской области». С учетом экономии в следующем году на территории области планируется установить уже не менее тридцати таких ФАПов.



Амбициозные, но вполне достижимые планы строят и в Болховском районе. Здесь задумались о строительстве второй очереди тепличного комбината. А ведь всего два года назад инвесторы были готовы отказаться от масштабного проекта. Регион поддержал идею и все состоялось. В теплицах круглый год зреет отменный урожай огурцов. Андрей Клычков оценил качество продукции и лично заложил основу для получения почти центнера зеленых овощей. Весь процесс на комбинате автоматизирован, огурцы выращиваются по методу малообъемной гидропоники на минеральной вате. В будущем году здесь планируют собрать за один оборот 830 тонн продукции.





Оксана Гранн

26 декабря 2019 года



