Орловские спасатели продолжают находить снаряды времен войны

Все опасные «находки» уничтожаются.

Вчера сотрудники группы спецработ областной поисково-спасательной службы выезжали в Мценский район, где изъяли и уничтожили артиллерийский снаряд калибра 88 мм, три 45-мм снаряда, по одной минометной мине калибра 50 мм и 82 мм, одну противопехотную мину и три взрывателя. В Орловском районе был обезврежен 107-мм артснаряд.

Всего за прошедшие сутки пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали восемь раз, из них два выезда – на ликвидацию возгораний и шесть – на различные происшествия.